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В Северском районе после падения обломков БПЛА загорелся Ильский НПЗ

В Северском районе Краснодарского края в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщает региональный оперштаб.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Также фрагменты беспилотников обнаружили по нескольким адресам в станице Северской. В одном случае обломки упали во дворе частного жилого дома, во втором — на территории одного из предприятий.

По предварительным данным, в результате этих происшествий пострадавших также нет.

На местах падения обломков и возгорания работают оперативные и специальные службы. Специалисты проводят необходимые мероприятия и оценивают последствия произошедшего.

По информации властей, все экстренные службы задействованы для ликвидации последствий происшествий.

Мария Удовик

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