В аэропорту Сочи рассказали об актуальных тарифах на парковку

Аэропорт Сочи опубликовал в Telegram-канале актуальную информацию о стоимости парковки и расположении парковочных зон на территории аэровокзального комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Для автомобилистов доступны четыре парковочные зоны с разными тарифами. На привокзальной площади и суточной парковке первые 15 минут предоставляются бесплатно.

Кроме того, на выбранном участке каждый последующий полный или неполный час стоит 400 руб., а на суточной парковке — 300 руб. При стоянке свыше трех часов начинает действовать фиксированный тариф — 1,5 тыс. руб. за сутки.

У VIP-терминала первые 10 минут парковки бесплатны. Стоимость часа перед зданием такого терминала составляет 500 руб., а на территории самого устройства — 3,5 тыс. руб. за час.

В аэропорту также действует правило повторного въезда: при возвращении в течение 45 минут (или 50 минут для VIP-зон) бесплатный период не предоставляется, а плата взимается с первого часа.

Оплатить парковку можно через паркоматы по госномеру автомобиля или парковочному билету, а также банковской картой на выездной стойке.

Кроме того, для инвалидов I и II групп предусмотрена бесплатная парковка на специально выделенных местах во всех четырех зонах. Для получения льготы автомобиль должен быть внесен в федеральный реестр инвалидов, после чего необходимо обратиться к администратору парковки.

Ранее «Ъ-Сочи» писал, что в аэропорту Сочи намерены провести проверку систем противопожарной защиты. Мониторинг запланирован на 9–10 июля.

Анна Гречко