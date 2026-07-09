В аэропорту Сочи пройдет проверка систем противопожарной защиты

Проверка систем противопожарной защиты планируется в аэропорту Сочи. Тестирование проведут с 9 по 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации авиагавани города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

С 9 по 10 июля на территории аэропорта Сочи будет проведено тестирование систем противопожарной защиты, говорится в сообщении аэропорта.

Руководство авиагавани просит пассажиров не беспокоиться, если во время пребывания в аэровокзальном комплексе будет заметен процесс тестирования систем противопожарной защиты, например включатся звуковые сигналы. По данным пресс-службы авиагавани, это штатные мероприятия, которые направлены на обеспечение безопасности всех присутствующих в аэропорту Сочи.

Ранее «Ъ-Сочи» писал, что с 7 июля в аэропорту Сочи шесть раз вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. За этот период суммарное время закрытия воздушного пространства достигло 12,5 часа. В воздушной гавани отметили, что ограничения не позволили выполнить суточный план полетов в полном объеме. Несмотря на это, в периоды, когда ограничения снимали, аэропорт продолжал оперативно обслуживать воздушные суда и готовить их к вылету.

Алина Зорина