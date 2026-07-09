В Тутаеве не смогли продать муниципальную гостиницу

Аукцион по продаже муниципальной гостиницы «Волжские просторы» на улице Ярославской в Тутаеве не состоялся. Соответствующая информация размещена в системе «ГИС Торги».

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Причиной несостоявшихся торгов называется отсутствие поданных заявок на аукцион. «Ъ-Ярославль» сообщал, что тутаевская администрация решила продать гостиницу из-за ее убыточности. Здание общей площадью 701 кв. м и земельный участок 2,3 тыс. кв. м продавали за 23,3 млн руб.

Бизнес является действующим. Все центральные коммуникации подведены, есть своя парковка, мангальная зона и зона отдыха.

Алла Чижова