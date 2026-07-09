В Анапе число работающих АЗС выросло до 26

В Анапе по состоянию на 09:30 9 июля работают 26 автозаправочных станций. Об этом сообщили в администрации города.

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По данным властей, на 10 АЗС топливо отпускают только по топливным картам и для специального транспорта. Еще на 13 заправках действуют ограничения по объему отпуска топлива в бак — от 20 до 200 л в зависимости от вида топлива и АЗС. Отпуск топлива в канистры и другие емкости ограничен на всех станциях.

Бензин АИ-92 имеется на 18 АЗС, АИ-95 — на 21, дизельное топливо — на всех 26 станциях. Бензин АИ-100 временно отсутствует.

В администрации отметили, что информация актуальна на 09:30 и может меняться в течение дня. Жителей и гостей курорта просят не приобретать топливо впрок, чтобы сократить очереди и обеспечить доступность горючего для всех водителей.

Информацию о поставках топлива разместили на фоне повышенного спроса на бензин и дизель в ряде муниципалитетов Краснодарского края. Власти региона и муниципалитетов сообщали о мерах по стабилизации ситуации с обеспечением автозаправочных станций топливом.

В отдельных городах Кубани часть АЗС зарезервировали для коммунальных служб, предприятий пассажирских перевозок и экстренных служб — для обеспечения работы общественного и специализированного транспорта.

Ранее власти Новороссийска опубликовали график поставок бензина и дизельного топлива на АЗС сети «Роснефть» на 9 июля.

Анна Гречко