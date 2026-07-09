В Новороссийске опубликовали график поставок топлива на АЗС «Роснефти» на 9 июля

В Новороссийске опубликовали график поставок бензина и дизельного топлива на автозаправочные станции сети «Роснефть» на 9 июля. Об этом сообщили в муниципальном центре управления города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным, на АЗС в Кирилловке (район железнодорожной петли) бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо поступят после 17:00.

На заправке в Цемдолине на улице Золотая Рыбка бензин АИ-92 и АИ-95 ожидается утром, дизельное топливо — в обеденное время. На АЗС у гипермаркета «Лента» на улице Ленина бензин АИ-92, АИ-95 и дизель должны поступить в обед.

Кроме того, на Мысхакском шоссе, 53Б поставки бензина АИ-92 и АИ-95 запланированы утром и в обед. В Верхнебаканском бензин АИ-92 также ожидается в дневное время. Власти отмечают, что время поставок может корректироваться в зависимости от логистической ситуации.

Информацию о поставках топлива разместили на фоне повышенного спроса на бензин и дизель в ряде муниципалитетов Краснодарского края. Ранее власти региона и муниципалитетов сообщали о мерах по стабилизации ситуации с обеспечением автозаправочных станций топливом.

В отдельных городах Кубани часть АЗС зарезервировали для коммунальных служб, предприятий пассажирских перевозок и экстренных служб — для обеспечения работы общественного и специализированного транспорта.

Муниципальные власти усилили контроль за работой заправочных станций и организовали дежурства для предотвращения нарушений порядка и возможных спекуляций.

Как писал «Ъ-Новороссийск», для сокращения скоплений машин на автозаправочных станциях (АЗС) в Новороссийске могут создать систему электронной очереди. Соответствующее решение ответственным органам поручил мэр Андрей Кравченко.

Анна Гречко