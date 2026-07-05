В Новороссийске могут создать систему электронной очереди на АЗС

Для сокращения скоплений машин на автозаправочных станциях (АЗС) в Новороссийске могут создать систему электронной очереди. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Поручил проработать возможность создания информационной системы для электронной очереди, чтобы сократить скопление машин, а также обсудить с владельцами закрытых частных автозаправочных станций возможность возобновления реализации топлива»,— написал господин Кравченко.

Он отметил, что главные задачи властей — наладить логистику поставок топлива на АЗС, снизить ажиотажный спрос и обеспечить население достоверной информацией. Градоначальник добавил, что за неделю онлайн-картой автозаправок воспользовались 130 тыс. граждан.

По состоянию на 9:00 (МСК) 5 июля в Новороссийске топливо отпускают 11 АЗС. По решению собственников на работающих станциях введены ограничения: топливо отпускают только в баки с лимитом от 20 до 60 л на один автомобиль. Бензин марки АИ-100 на заправках отсутствует. АИ-95 доступен на пяти АЗС, АИ-92 — на восьми, дизель — на восьми.

Топливо отпускают АЗС сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», Rusoil и «Татнефть», расположенные в поселке Верхнебаканском, селах Кирилловка и Глебовском, станицах Раевской и Натухаевской, на улицах Черноморской, Суворовской, Куникова, Золотая рыбка, а также на проспекте Дзержинского.

АЗС в селе Цемдолина и на улице Ленина отпускают горючее по топливным картам. Власти попросили жителей воздержаться от посещения этих станций.

Дмитрий Холодный