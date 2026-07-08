Вице-премьер РФ Александр Новак назвал причину подорожания топлива в Крыму

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что топливо в Крыму дороже из-за усложнения логистики и изменения маршрутов доставки, сообщил он на совещании президента Владимира Путина с правительством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«В настоящее время ресурсы, которые поставляются в Крым, в Севастополь, они идут либо за счет вертикально-интегрированных компаний, потому что у нас других ресурсов нет, производителей топлива на нефтеперерабатывающих заводах, это только наши вертикально-интегрированные компании», — пояснил Александр Новак.

В связи с изменением маршрутов и способов доставки себестоимость топлива в регионе выше, чем в других субъектах.

Вице-премьер также отметил, что ряду регионов, включая Крым и Севастополь, требуются субсидии. Президент Владимир Путин призвал быстрее разобраться с ситуацией и принять решение по этому вопросу в кратчайшие сроки.

«Ъ-Кубань» писал, что президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал просьбу главы Республики Крым Сергея Аксенова о компенсации стоимости топлива — порядка 85 руб. на литр, поручив вице-премьеру Александру Новаку оперативно проработать вопрос с Минфином.

Алина Зорина