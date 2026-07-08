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Трамп отменил режим прекращения огня с Ираном

Президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на саммите альянса в Анкаре заявил, что введенный 7 апреля режим прекращения огня с Ираном больше не действует. В переговорах с Ираном, добавил Дональд Трамп, больше нет смысла.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

«Это очень интересный вопрос. Для меня? Я думаю, этот режим больше не действует», — ответил Дональд Трамп, когда один из журналистов спросил его, закончилось ли действие меморандума между США и Ираном. «Я не хочу с ними иметь дело. Они — мерзавцы. Они — больные люди. Ими руководят больные люди. На мой взгляд, иметь с ними дело — пустая трата времени», — сказал Дональд Трамп (цитаты по агентству Reuters).

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Несколько часов назад Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил, что по 85 объектам на американских базах в странах Персидского залива были нанесены удары баллистическими ракетами и беспилотниками. В КСИР пояснили, что проведенная операция была ответом на сегодняшние удары США по югу и западу Ирана.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявление президента США Дональда Трампа об отмене режима прекращения огня с Ираном и бессмысленности переговоров не является уникальным в динамике отношений между странами. Ранее США и Иран уже заключали соглашения о прекращении огня, например, двухнедельное перемирие, объявленное Дональдом Трампом 8 апреля 2026 года, и «бессрочное» прекращение огня между Ираном и Израилем, о котором Трамп заявлял 24 июня 2025 года.

Однако эти соглашения часто нарушались, что приводило к взаимным ударам и обострению ситуации. Например, 26 июня 2026 года Трамп обвинил Иран в нарушении перемирия в Ормузском проливе после атаки на коммерческое судно, а 28 июня 2026 года Тегеран отменил технические переговоры с Вашингтоном из-за обмена ударами. Иранские официальные лица, включая МИД и Высший совет нацбезопасности, неоднократно заявляли о нарушениях режима прекращения огня со стороны США, называя это препятствием для возобновления дипломатического процесса. Сами переговоры часто сопровождаются противоречивыми сигналами со стороны американского лидера и Тегерана, что затрудняет выработку долгосрочных решений.

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