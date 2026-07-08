Трамп отменил режим прекращения огня с Ираном

Президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на саммите альянса в Анкаре заявил, что введенный 7 апреля режим прекращения огня с Ираном больше не действует. В переговорах с Ираном, добавил Дональд Трамп, больше нет смысла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

«Это очень интересный вопрос. Для меня? Я думаю, этот режим больше не действует», — ответил Дональд Трамп, когда один из журналистов спросил его, закончилось ли действие меморандума между США и Ираном. «Я не хочу с ними иметь дело. Они — мерзавцы. Они — больные люди. Ими руководят больные люди. На мой взгляд, иметь с ними дело — пустая трата времени», — сказал Дональд Трамп (цитаты по агентству Reuters).

Несколько часов назад Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил, что по 85 объектам на американских базах в странах Персидского залива были нанесены удары баллистическими ракетами и беспилотниками. В КСИР пояснили, что проведенная операция была ответом на сегодняшние удары США по югу и западу Ирана.