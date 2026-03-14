США ударили по острову Харк, через который Иран экспортирует 90% своей нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что Центральное командование США осуществило «один из самых масштабных авиаударов в истории Ближнего Востока». Целью бомбардировок стала «жемчужина Ирана» — остров Харк. Там расположен нефтяной терминал, через который Иран осуществляет примерно 90% экспорта сырья. Однако, по словам господина Трампа, нефтяная инфраструктура на острове не была уничтожена «из соображений приличия».

По словам президента, авиация поразила все военные объекты, находившиеся на острове. «Если Иран или кто-либо другой предпримет какие-либо действия, чтобы помешать свободному и безопасному проходу судов через Ормузский пролив, я немедленно пересмотрю это решение (насчет уничтожения нефтяной инфраструктуры.— "Ъ")»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

На протяжении двух недель военной операции США и Израиля против Ирана остров оставался нетронутым. По мнению аналитиков, любая попытка атаковать его может вызвать устойчивый рост и без того высоких цен на нефть, сообщало CNBC. По данным Axios, в Белом доме обсуждалась возможность захвата острова. Глава Пентагона Пит Хегсет ранее отказывался исключать возможность развертывания американских сухопутных сил в Иране, но утверждал, что США «не увязнут» в этой стране.