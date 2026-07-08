США нанесли удары по Ирану
Вооруженные силы США наносят удары по Ирану в ответ на нападение на коммерческие суда в Ормузском проливе, сообщает Центральное командование (CENTCOM).
По информации CENTCOM, причиной ударов стала атака Ирана на коммерческие суда накануне. «Продемонстрированная агрессия Ирана была неоправданной, опасной и представляла собой явное нарушение режима прекращения огня»,— указано в сообщении командования соцсети X.
Об ударах в южном портовом городе Сирик сообщил иранский телеканал Press TV. Взрывы также были слышны на острове Кешм в портовом городе Бандар-Аббас.
Вчера власти Катара и Саудовской Аравии обвинили Иран ударах на танкеры Al Rekayyat и Wadiyan. По информации Reuters, ночью 7 июля по катарскому судну ударили беспилотники, оно было повреждено.
В прошлый раз срыв перемирия между США и Ираном произошел в конце июня, когда стороны вновь обменялись ударами. Поводом для возобновления огня также стали атаки Тегерана на суда. После двух дней обстрелов противники вновь договорились о мире, а Иран, по сведениям Axios, согласился прекратить мешать судоходству.
США начали блокировать порты Ирана с 13 апреля 2026 года, заявив, что это ответ на провал переговоров и попытка лишить Иран доходов от экспорта нефти. Эта блокада, по заявлению Центрального командования США (CENTCOM), распространяется на все суда, заходящие в иранские порты или выходящие из них. Соединенные Штаты также ранее проводили военные операции против Ирана, нанося удары по его военным объектам и инфраструктуре, в ответ на агрессивные действия Тегерана, включая атаки на коммерческие суда и американские базы.
Иран, в свою очередь, обвиняет США в нарушении режима прекращения огня и Устава ООН. Иранские власти угрожают ответными ударами по американским военным объектам в регионе и рассматривают возможность блокирования Ормузского пролива, по которому проходит значительная часть мировых поставок нефти. Ранее Иран уже объявлял о закрытии пролива в ответ на атаки США, что приводило к эскалации напряженности.