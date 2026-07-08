Jerusalem Post: Хегсет отменил визит в Израиль из-за ударов США по Ирану

Глава Пентагона Пит Хегсет отменил визит в Израиль, где планировал сегодня встретиться с премьером страны Биньямином Нетаньяху и министром обороны Исраэлем Кацем, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источники. По их словам, поездка не состоится из-за возобновления американских ударов по Ирану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пит Хегсет

Фото: Virginia Mayo, AP Пит Хегсет

Фото: Virginia Mayo, AP

США сегодня ночью ударили по Ирану в ответ на нападение на коммерческие суда в Ормузском проливе. Погиб один военнослужащий Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В ответ КСИР нанес удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке, в том числе в Кувейте. Президент США Дональд Трамп заявил, что введенный 7 апреля режим прекращения огня с Ираном прекратил действие. Тегеран возложил на Вашингтон ответственность за последствия этой эскалации.