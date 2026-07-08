КСИР атаковал военные базы США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении массированных ударов по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Операция стала ответом на ночную атаку США на прибрежные базы и гражданские объекты в иранской провинции Хормозган и городе Махшехр, передает заявление стражей Tasnim.

Под удар иранских сил попали 85 объектов на ключевых военных базах США в регионе, утверждают в Корпусе. Поражены цели в порту Салман, зоне ответственности 5-го флота ВМС США в Бахрейне, а также на авиабазе Али аль-Салем в Кувейте. Кроме того, над зоной проведения операции был сбит американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper, пытавшийся перехватить иранские средства поражения, заявили там.

В КСИР назвали действия американской армии попыткой сорвать траурные шествия в память о бывшем верховном лидере Ирана Али Хаменеи. Так подчеркнули, что эта атака — «первоначальный ответ» на агрессию со стороны США.

Сегодня США ударили по портовым городам на юге Ирана в ответ то, что Тегеран атаковал танкеры Катара и Саудовской Аравии в Ормузском проливе, сообщило Центральное командование США (CENTCOM). По информации NBC News, американский обстрел был масштабнее предыдущих. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в соцсети X после удара заявил, что США сегодняшней атакой нарушили условия меморандума о взаимопонимании, который Тегеран и Вашингтон подписали в июне. Он добавил, что Иран не сдастся.