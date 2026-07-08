Кувейт сообщил об отражении атаки БПЛА и ракет

Системы ПВО Кувейта сегодня утром перехватили две баллистические ракеты. Также были сбиты 13 беспилотников, передает Reuters. По данным местных властей, пострадавших или повреждений нет.

Сегодня ночью США ударили по Ирану в ответ на нападение на коммерческие суда в Ормузском проливе. Погиб один военнослужащий Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В ответ КСИР нанес массированные удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп заявил, что введенный 7 апреля режим прекращения огня с Ираном больше не действует.