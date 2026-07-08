Кувейт сообщил об отражении атаки БПЛА и ракет
Системы ПВО Кувейта сегодня утром перехватили две баллистические ракеты. Также были сбиты 13 беспилотников, передает Reuters. По данным местных властей, пострадавших или повреждений нет.
Сегодня ночью США ударили по Ирану в ответ на нападение на коммерческие суда в Ормузском проливе. Погиб один военнослужащий Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В ответ КСИР нанес массированные удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп заявил, что введенный 7 апреля режим прекращения огня с Ираном больше не действует.
Иран и Кувейт имеют сложную историю взаимоотношений, отмеченную как общими географическими связями, так и неоднократными инцидентами с атаками. Тегеран ранее наносил удары по территории Кувейта, в том числе по американским базам, расположенным в этой стране. Сообщалось об атаках на авиабазу Али аль-Салем в Кувейте и другие американские объекты, в том числе с использованием ракет и беспилотников, в ответ на удары США по Ирану.
В прошлом также фиксировались атаки на международный аэропорт Кувейта, которые приводили к его временному закрытию и причинению ущерба инфраструктуре. Власти Кувейта в ответ на иранские удары заявляли о готовности использовать право на самооборону и закрывали воздушное пространство. США также были вовлечены в перехват иранских ракет и беспилотников над Кувейтом, поскольку Кувейт является союзником США на Ближнем Востоке, на территории которого размещены американские объекты и воинские контингенты.