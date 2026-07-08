IRIB: военнослужащий КСИР погиб при ударе США по Ирану

Власти Ирана обвинили США в гибели военнослужащего. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.

«Один из гвардейцев подразделения погиб при ударе вражеских беспилотников», — указано в сообщении IRIB. Подробности не приводятся.

Также IRIB сообщила, что Иран снова запустил ракеты и беспилотники в направлении Бахрейна, где расположены американские военные объекты. Подчеркивалось, что решение об атаке приняли в ответ на американские удары по иранским целям. Утром КСИР заявил о нанесении массированных ударов по военным объектам США на Ближнем Востоке.

Минувшей ночью США ударили по портовым городам на юге Ирана. Поводом стала иранская атака на танкеры Катара и Саудовской Аравии в Ормузском проливе.