IRIB: военнослужащий КСИР погиб при ударе США по Ирану
Власти Ирана обвинили США в гибели военнослужащего. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.
«Один из гвардейцев подразделения погиб при ударе вражеских беспилотников», — указано в сообщении IRIB. Подробности не приводятся.
Также IRIB сообщила, что Иран снова запустил ракеты и беспилотники в направлении Бахрейна, где расположены американские военные объекты. Подчеркивалось, что решение об атаке приняли в ответ на американские удары по иранским целям. Утром КСИР заявил о нанесении массированных ударов по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Минувшей ночью США ударили по портовым городам на юге Ирана. Поводом стала иранская атака на танкеры Катара и Саудовской Аравии в Ормузском проливе.
Эскалация между США и Ираном уже приводила к гибели бойцов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Так, 3 марта 2026 года сообщалось о гибели пяти бойцов военно-воздушных и военно-морских сил КСИР в результате ударов США и Израиля по иранской провинции Бушер. Также, 22 июня 2025 года в результате удара Израиля погибли трое военнослужащих КСИР, а 23 июня 2025 года иранские военные заявили об ударах по алюминиевым предприятиям в ОАЭ и Бахрейне, которые они связали с американской военной и аэрокосмической промышленностью.
Обмен ударами между США и Ираном не является единичным событием. Например, 10 июня 2026 года США нанесли удары по Ирану в ответ на уничтожение американского вертолета Apache, а в ответ Иран запустил ракеты и беспилотники по целям США в регионе. Также, 28 июня 2026 года американские вооруженные силы атаковали иранские военные цели в районе Ормузского пролива после атаки иранских беспилотников на танкер. Иран, в свою очередь, нанес удары по американским военным объектам, включая авиабазу Али Аль-Салем в Кувейте и штаб-квартиру Пятого флота США в порту Салман в Бахрейне.