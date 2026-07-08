Иран обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании
Повторные американские удары по Ирану, а также отмена лицензии на продажу Тегераном нефти делают положения меморандума о взаимопонимании с США неэффективными. Об этом заявил иранский МИД в Telegram-канале.
«Незаконные атаки против Ирана вместе с решением министерства финансов США об отмене разрешения на продажу иранской нефти, нарушение иранских норм для Ормузского пролива сделали основополагающие положения неэффективными», — подчеркнули в дипведомстве.
Ответственность за последствия этой эскалации лежит на Вашингтоне, отметили в МИД. Тегеран предпримет «любые действия, которые сочтет необходимыми для защиты своих национальных интересов и безопасности», добавили в ведомстве.
США отозвали ранее выданную лицензию, которая разрешала операции с иранской нефтью. С 7 июля заключать новые сделки запрещено. Старые можно завершить до 17 июля. Разрешение на экспорт иранской нефти было одним из пунктов меморандума Вашингтона и Тегерана об урегулировании конфликта.
Сегодня ночью США ударили по портовым городам на юге Ирана в ответ на действия Тегерана, который атаковал танкеры Катара и Саудовской Аравии в Ормузском проливе. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил Вашингтон в нарушении условий меморандума о взаимопонимании.
Эскалация между США и Ираном развивается на фоне длительного конфликта, который подразумевает как обмены ударами, так и переговоры. Например, еще 28 февраля 2025 года США и Израиль начали совместную военную операцию в Иране, а 22 июня США нанесли массированные удары по трём ядерным объектам Ирана в ответ на атаки Тегерана по израильской территории. В свою очередь Иран угрожал ответить закрытием Баб-эль-Мандебского пролива и усилением обороны на островах в Персидском заливе.
Одновременно с этим, США и Иран с 2025 года ведут непрямые переговоры по иранской ядерной программе и урегулированию конфликта, которые периодически прерываются и возобновляются. Так, последний раунд переговоров прошёл в Катаре 1 июля 2026 года и стороны договорились создать «оперативный канал» связи для обсуждения нарушений «режима тишины». Однако напряжённость сохраняется, и, по словам официального представителя МИД Китая, правительство Китая надеется, что США не начнут военный конфликт с Ираном.
Суть мирных предложений Ирана включала прекращение боевых действий на всех фронтах, вывод американских сил из районов, прилегающих к Ирану, снятие американской блокады иранских портов, выплату компенсации за последствия боевых действий, отмену всех односторонних американских санкций и решений Совета Безопасности ООН. Иран при этом настаивает на сохранении своего права на обогащение урана и мирную ядерную программу.