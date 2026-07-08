Иран обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании

Повторные американские удары по Ирану, а также отмена лицензии на продажу Тегераном нефти делают положения меморандума о взаимопонимании с США неэффективными. Об этом заявил иранский МИД в Telegram-канале.

«Незаконные атаки против Ирана вместе с решением министерства финансов США об отмене разрешения на продажу иранской нефти, нарушение иранских норм для Ормузского пролива сделали основополагающие положения неэффективными», — подчеркнули в дипведомстве.

Ответственность за последствия этой эскалации лежит на Вашингтоне, отметили в МИД. Тегеран предпримет «любые действия, которые сочтет необходимыми для защиты своих национальных интересов и безопасности», добавили в ведомстве.

США отозвали ранее выданную лицензию, которая разрешала операции с иранской нефтью. С 7 июля заключать новые сделки запрещено. Старые можно завершить до 17 июля. Разрешение на экспорт иранской нефти было одним из пунктов меморандума Вашингтона и Тегерана об урегулировании конфликта.

Сегодня ночью США ударили по портовым городам на юге Ирана в ответ на действия Тегерана, который атаковал танкеры Катара и Саудовской Аравии в Ормузском проливе. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил Вашингтон в нарушении условий меморандума о взаимопонимании.