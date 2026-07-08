В Ярославле недострой на Саукова продают за 217 млн рублей

ППК «Фонд развития территорий» выставил на продажу недостроенный многоквартирный дом на улице Саукова. Объект продается за 217 млн руб., указывается на сайте фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Строительная готовность 19-этажного здания составляет 33%. В минувшем году областное министерство строительство и ЖКХ выдало разрешение на достройку объекта, которое действует до сентября 2028 года. Планируется завершить строительство жилых домов, автостоянок и инженерных коммуникаций, а также спортивно-оздоровительного комплекса.

Общая площадь квартир составит 24,5 тыс. кв. м. Всего их будет 169. При этом общая площадь здания составит 33,7 тыс. кв. м. Вместе с недостроем новому собственнику в аренду перейдет земельный участок под объектом площадью 19 тыс. кв. м. Торги состоятся 10 июля.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что проект, подразумевающий строительство ЖК «Олимпийский» в Заволжском районе, стартовал к Олимпиаде в Сочи. Он был частично завершен, но большая часть осталась заброшенной. ООО «Жилстрой», владеющее участком, было признано банкротом. В ноябре 2023 года арбитражный суд передал права на землю и незавершенное строительство ППК «Фонд развития территорий».

Алла Чижова