В 2025 году в Краснодарском крае зафиксировано более 19 тыс. случаев интернет-мошенничества. Это, по данным краевого главка МВД, в полтора раза больше, чем пять лет назад. При этом, по словам представителей Южного ГУ Банка России, если рост числа самих преступлений такого плана удалось стабилизировать, то размер ущерба продолжает расти. В зону риска попадают не только пожилые люди, но и люди среднего возраста со средним уровнем дохода и даже подростки, с помощью которых злоумышленники завладевают чужими аккаунтами и банковскими картами для вывода криминальных денег. По словам экспертов, собравшихся в краснодарском Доме журналистики на круглом столе «Технологии защиты интернет-сделок», попавшимися на уловку мошенников людьми в большинстве случаев движут жадность, страх и любопытство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заместитель начальника УБК ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Алексей Зарудний отмечает за последний год рост случаев инвестиционного мошенничества, которое лишает граждан большого количества денег. По его словам, до 2013 года таких преступлений на Кубани фиксировались десятки (около 70 в 2014 году), но в 2015 году произошел резкий скачок и их стало уже более 3 тыс. Еще один количественный скачок правоохранители отметили в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса,— 13 тыс. случаев инвестиционного мошенничества. В 2025 году их зафиксировано уже более 19 тыс.

«Возможно, в 2014 году это было обусловлено социально-экономическими и политическими факторами, ростом курса доллара, соответственно, ростом цен, что, возможно, побуждало недобросовестных граждан (и не только нашей страны) совершать правонарушения. Затем — пандемия и рост совершенных мошенничеств уже не прекращался вплоть до этого года, когда нам удалось несколько стабилизировать ситуацию»,— рассказал господин Зарудний.

По его мнению, ситуация переломилась благодаря взаимодействию органов полиции с Центробанком, другими финансовыми учреждениями и представителями бизнеса.

Жертвы помолодели, мошенники играют по-крупному

Как отметил эксперт Южного ГУ Банка России Максим Чучков, если сравнивать 2024 год с 2023-м, то объем похищенных средств граждан увеличился почти в два раза, при этом количество случаев хищения денег практически не меняется. «Анализ показывает, что растет именно размер средней суммы хищения. То есть мошенники сейчас действуют так, чтобы не "взять хоть что-то", а именно довести человека до состояния, когда он отдаст максимально возможную сумму»,— говорит господин Чучков.

Он также отмечает, что, вопреки расхожему мнению, жертвами мошенников становятся далеко не всегда люди пожилого возраста, злоумышленникам интересны наиболее экономически активные люди среднего возраста — от 25 до 45 лет. «Люди с высоким доходом статистически чаще проявляют должную осмотрительность и осторожность в работе со средствами, поэтому они менее уязвимы для мошенников. Люди с доходом ниже среднего — не очень интересны мошенникам. Чаще всего жертвами становятся именно люди со средним уровнем дохода. Их атаковать наиболее интересно с точки зрения финансовой выгоды»,— рассказывает представитель Центробанка.

Максим Чучков отмечает, что методы социальной инженерии эволюционируют и сегодня мошенники используют в числе современнейших технологий искусственный интеллект. Люди, по словам эксперта Центробанка, во многом сами невольно помогают мошенникам, используя простые пароли и пренебрегая элементарными требованиями кибербезопасности.

По словам эксперта Лиги безопасного интернета в Краснодаре Льва Крутова, мошеннические схемы становятся индивидуализированными. Под каждого пользователя собирается определенная таргетированная история, говорит спикер. «К сожалению, человек перестал быть яркой индивидуальностью. Он стал подбором цифр, подбором постов, подбором входов в какие-то системы. Мой коллега правильно отметил, что пароли у людей составляют просто набор цифр, подобрать который — дело пары часов. Поэтому помочь в сложившейся ситуации может только просвещение пользователей»,— говорит общественник.

«Степень защиты — догоняющая история»

Как рассказала старший директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова, на платформе более 72 млн пользователей ежемесячно, и компания стремится к тому, чтобы сделка каждого из них прошла успешно. За последние пять лет инвестиции в безопасность Авито составили порядка 15 млрд руб. По словам эксперта, акцент сегодня делается на обучающие механики, в том числе на детскую аудиторию. «Ситуация с уровнем цифровой грамотности показывает, что нужно делать упор на молодых людей, в том числе детей, которые могут вести себя излишне самоуверенно и поддаваться на провокации и манипуляции. Поэтому социальная инженерия чаще всего работает на молодой аудитории», — говорит госпожа Юматова.

Она отмечает, что для безопасности сделок на Авито используются проверки документов, механизм оценок и рейтингов, обеспечение безопасных коммуникаций внутри платформы, технологии искусственного интеллекта в виде «умных» подсказок и отправок на дополнительные проверки. Наталья Юматова констатирует, что за неполный 2025 года на Авито в Краснодарском крае было осуществлено порядка 800 тыс. сделок на общую сумму около 2 млрд руб.

«Важно, что клиенты сегодня используют инструменты защиты при совершении покупок, например, используют безопасную сделку, когда деньги хранятся на специальном счете вплоть до получения товара. То есть продавец получает оплату только после того, как покупатель проверил, что с товаром все в порядке и подтвердил получение. Также на платформе используются технологии для защиты номера, когда злоумышленник не может увидеть реальный телефон пользователя, чтобы в дальнейшем, например, спамить его», — рассказала представитель Авито.

По словам руководителя проектов по отраслевым решениям региональной дирекции Юг «Ростелекома» Михаила Попова, в каждой организации, которая работает с персональными данными, должен быть подготовленный специалист по информационной безопасности. По мнению эксперта, такой сотрудник обязан быть в курсе новых технологий и угроз в сфере ИБ, разбираться как в программных, так и в аппаратных средствах защиты и уметь грамотно их применять.

«Задача защиты — всегда быть в готовности к новым вызовам. Злоумышленники постоянно совершенствуют свои методы, и системы безопасности должны развиваться с той же скоростью», — отметил представитель телекоммуникационной компании.

По его словам, ключевыми технологиями защиты сделок являются повторная аутентификация, комплексные меры по защите сайтов и осведомлённость пользователей. «Эффективно и внедрение биометрических данных, так как они уникальны и практически не подлежат подделке. Для хранения таких данных на государственном уровне уже создана специализированная структура, обладающая исключительными правами на обработку биометрии жителей России. Доступ к этой информации ограничен правоохранительными органами и надежно охраняем. В перспективе биометрическая аутентификация может стать значимым инструментом защиты в интернет-магазинах»,— рассуждает господин Попов.

Жертвы массового психоза

По данным ЦБ РФ, в 2024 году российские банки отразили более 72 млн попыток мошенничества. Это в два раза больше, чем в 2023 году. За 2024 год удалось спасти 12,5 трлн руб. граждан, что также более чем в два раза превышает цифры 2023 года. Уже за первое полугодие 2025 года, по словам Максима Чучкова, российские банки отразили 82,5 млн попыток злоумышленников похитить деньги, что больше, чем за весь прошлый год. В результате удалось спасти 8 трлн руб. Эффективность защитных механизмов банков на текущий момент, по словам эксперта, превышает 99%.

«Мы проводим с финансовыми организациями киберучения, чтобы они могли соответствовать современным трендам, противодействовать кибератакам, усиливать защищенность своей инфраструктуры. Кроме того, есть и законодательные акты, принятые с инициативы Банка России. К примеру, это приостановка подозрительных платежей на период до двух дней. Еще пример — период охлаждения кредитных продуктов»,— говорит представитель регулятора.

Алексей Зарудний отмечает, что, если человек хочет получить кредит свыше определенной суммы и находится при этом под воздействием мошенников, предполагается, что за двое суток периода охлаждения он одумается. «Но мы видим, что зачастую люди все равно попадают на уловки мошенников. Дело в том, что злоумышленники очень быстро переориентируются. Соответственно, они, входя в диалог в мессенджерах или по телефону, объясняют жертве необходимость никому не сообщать об этом. И люди честно выжидают эти двое-трое суток, после чего снимают деньги, а банк обязан им деньги выдать»,— говорит замначальника управления по борьбе с киберпреступностью краевого главка.

По его словам, зачастую сами банки вычисляют людей, которые по каким-то признакам, возможно, находятся под воздействием мошенников, и сообщают в полицию. В качестве примера господин Зарудний привел недавний случай, когда позвонили из Сбербанка и сообщили, что пожилой мужчина хочет снять 2,7 млн руб. Киберполицейские выехали на место, провели беседу, вызвонили его дочь, которая и увезла сопротивляющегося родственника. Позже она рассказала, что днем ранее ее отец уже перевел 200 тыс. руб. мошенникам.

«Мошенники очень быстро адаптируются под меняющиеся условия. Мы находим противодействие, они пытаются его обходить. Они всегда на шаг впереди. Бывает, что жертвы приводят с собой родственников или соседей, когда банк не выдает им денег. Все эти люди, явно находящиеся в массовом психозе, подтверждают слова человека, которые ему рекомендовали говорить мошенники. Это все методы психологической уловки. Бывает, что даже таксисты нам отзваниваются, когда везут в банк человека, по внешним признакам похожего на жертву мошенничества. Работаем с перекупщиками автотранспорта, поскольку очень часто мошенники заставляют людей продавать автомобили»,— говорит Алексей Зарудний.

Он также привел пример, когда жительница Краснодара продала свой автомобиль, оформила кредит и более 1 млн руб. перечислила мошенникам. Покупатели авто, по словам полицейского, спрашивали в момент сделки: точно ли она не находится под воздействием мошенников? Все это, отмечает господин Зарудний, они снимали на телефон, но покупательница все равно совершила сделку.

«Читая протокол допроса, мы видим, что 99% потерпевших знали об этих схемах мошенничества, читали про это в прессе, видели эти баннеры, смотрели видеоролики, но все были уверены, что их это не коснется. Необходимо повышать уровень критического мышления граждан, их интеллектуальный уровень в целом. Препарированная информация из телевизора, радио, интернета, не заставляющая людей задуматься, отучила за многие годы людей мыслить критически. В итоге люди попадают в сети мошенников независимо от образования и независимо от социального статуса»,— резюмировал Алексей Зарудний.

Правоприменительная практика нарабатывается

Лев Крутов считает, что многие люди побаиваются обращаться в ряде мошеннических случаев в полицию. В плане социальной инженерии, по его словам, людьми, как правило, движет три основные вещи: жадность, страх и любопытство.

«Когда на наших уроках мы общаемся к молодежи и задаем вопрос: "Кто за тысячу рублей скажет нам свой пароль?" — руку поднимает весь класс. Жадность — это вообще сегодня бич молодежи. Страхом манипулируют в основном пожилыми людьми. Им говорят про безопасный счет, про то, что они спонсируют кого-то, что если они не продадут квартиру, машину или что угодно другое — окажутся в ситуации, когда мир рушится.

Что касается любопытства, то если злоумышленники удержали внимание жертвы больше двух-трех минут, то они уже на сильной стороне»,— рассказывает эксперт Лиги безопасного интернета.

По словам участников «круглого стола», мошенники сегодня могут подставить под уголовную ответственность даже подростков. Как рассказал представитель главка, недавно были внесены изменения в уголовное законодательство касаемо использования банковских карт, телефонов и аккаунтов с целью вывода криминальных денег. Ответственность введена по ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей» — до шести лет лишения свободы), ст. 274.4 УК РФ («Организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства РФ» — до двух лет лишения свободы) и ст. 274.5 УК РФ («Организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя сети "Интернет" для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса» — до двух лет лишения свободы).

Как писал «Ъ», в конце октября 2025 года сотрудники московской полиции возбудили первое уголовное дело об организации деятельности по незаконной передаче абонентских номеров (ст. 274.4 УК). По версии следствия, знакомый предложил жителю Химок заработать. Ему необходимо было посещать офисы операторов связи и заключать договоры на оказание соответствующих услуг. При этом документы оформлялись на основании поддельных доверенностей от имени различных юрлиц. Также мошеннику дали инструкцию о том, как поступать, если сотрудник офиса отказывается оформлять сим-карты. Полученные абонентские номера мужчина передавал третьим лицам. За каждое успешное дело ему обещали платить 9 тыс. руб.

«Многие просто не задумываются о всей серьезности ситуации, а правоприменительная практика только нарабатывается. Под уголовное преследование за передачу банковской карты, sim-карты или аккаунта на платформе могут попасть подростки с 16 лет, даже не подозревая о том, что это криминальное явление. Ребенок не хотел бы ничего плохого, просто хотел заработать условные 2 тыс. руб., а на него заводится уголовное дело, и его жизнь фактически ломается. Нужно эти знания доводить до молодежи через родителей, через педагогов, через директоров школ и техникумов»,— резюмировал Алексей Зарудний.

Дмитрий Михеенко