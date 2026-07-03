Авиакомпания Oman Air запустила еженедельные прямые рейсы из Сочи в Маскат

Авиакомпания Oman Air запустила еженедельные рейсы из Маската в Сочи и обратно. Полеты будут выполняться на Boeing 737-8 MAX каждую пятницу. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Первый борт с полной загрузкой в Сочи по традиции встретили водной аркой на перроне. В честь открытия нового прямого рейса Чрезвычайный и Полномочный Посол Султаната Оман в России, представители аэропорта, авиакомпании Oman Air и администрации города перерезали ленту в знак партнерства и развития авиасообщения.

По данным аэропорта города-курорта, Оман стал четвертой страной Персидского залива в маршрутной сети аэропорта Сочи. В списке также ОАЭ, Бахрейн и Кувейт. Отмечается, что это демонстрирует высокий спрос жителей Ближнего Востока на отдых в Сочи.

Алина Зорина