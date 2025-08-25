На Курортном проспекте Сочи произошло массовое ДТП с пострадавшей

В Сочи 56-летний водитель внедорожника Land Rover сбил 57-летнюю жительницу курорта на пешеходном переходе, после чего протаранил два автомобиля и врезался в дерево. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи

Авария произошла 19 августа в 09:20 на Курортном проспекте в Хостинском районе. Водитель поворачивал направо на регулируемом перекрестке и наехал на пешехода, который переходил дорогу по зебре.

После столкновения с пешеходом водитель продолжил движение и врезался в припаркованный автомобиль марки Belji. От удара машину отбросило на стоявший рядом Kia. Внедорожник не остановился и протаранил дерево с металлическим ограждением.

Пострадавшую госпитализировали. Водителю медицинская помощь не понадобилась.

В отношении автомобилиста составили административные протоколы по статьям о нарушении правил, повлекшем причинение легкого вреда здоровью, и о несоблюдении требований дорожных знаков.

«Ъ-Сочи» писал, что прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело о массовом ДТП на трассе Джубга — Сочи, в результате которого погибли три человека и трое получили травмы. Заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение против 39-летнего жителя Северского района за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух и более лиц.

Мария Удовик