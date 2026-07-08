Коньячный спор угас

Суд по интеллектуальным правам прекратил производство по иску новороссийского ООО «Мысхако» к французской компании Louis Royer о досрочном прекращении охраны товарного знака на территории РФ, сообщается в определении суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Истец ходатайствовал об отказе от исковых требований до начала судебного заседания. Суд, проверив материалы дела, принял отказ, поскольку он не противоречит закону и не нарушает права третьих лиц.

«Производство по делу № СИП-671/2025 прекратить», — говорится в резолютивной части определения.

Louis Royer — известный французский коньячный дом с 170-летней историей, основанный в 1853 году в Жарнаке. Помимо коньяков премиум-класса компания производит бренди, ликеры и другие алкогольные напитки. ООО «Мысхако» — российский винодельческий комплекс, зарегистрированный в 2017 году, ранее принадлежавший экс-депутату ЗСК Алексею Сидюкову. В июне 2026 года государство стало единственным владельцем винодельни, исполнив решение суда по иску Генпрокуратуры об обращении активов господина Сидюкова в доход РФ. Чистая прибыль винодельни «Мысхако» по итогам 2025 года выросла более чем в два раза и составила 548,4 млн руб. Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». Выручка предприятия за отчетный период достигла 1,7 млрд руб., что на 300 млн руб. превышает результат 2024 года (1,4 млрд руб.).

Предметом спора являлся товарный знак по международной регистрации № 828596, принадлежащий иностранному лицу Louis Royer (Франция). Истец требовал прекратить его правовую охрану в России в связи с неиспользованием.

В соответствии с процессуальным законодательством, повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Ранее винодельня «Мысхако» не смогла оспорить в Суде по интеллектуальным правам отказ Роспатента в регистрации одноименного товарного знака для производства минеральной воды (32-го класса МКТУ). Заявку на регистрацию товарного знака на воду ООО «Мысхако» направило в Роспатент в апреле 2023 года. В июне 2024 года ведомство отказало в регистрации бренда. Отказ был обусловлен тем, что слово «Мысхако» в его составе ассоциируется с названием села, входящего в Новороссийск, и может быть воспринято как указание на место происхождения природной минеральной питьевой воды. Поскольку заявитель не предоставил документы, подтверждающие производство такой продукции на территории Мысхако, регистрация была отклонена из-за риска ввести потребителей в заблуждение относительно натурального происхождения товара.

Наталья Решетняк