В Ярославле выезд из города перекрыли из-за атаки БПЛА

В Ярославской области объявлена беспилотная опасность, подразделения Минобороны и силовых ведомств отражают атаку. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в своем канале в «Максе» 8 июля в 3:59.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок»,— написал губернатор.

Михаил Евраев призвал жителей предпринять необходимые меры безопасности и ждать отбоя сигнала беспилотной опасности. «Ъ-Ярославль» сообщал, что 7 июля в регионе было сбито три беспилотника. 6 июля над областью отразили атаку более 70 БПЛА.

Антон Голицын