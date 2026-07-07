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Над Ярославской областью сбили три БПЛА

Над территорией Ярославской области днем 7 июля было ликвидировано три беспилотника. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«В настоящее время непосредственной угрозы атаки беспилотников на территории нашего региона нет»,— написал губернатор.

Он добавил, что Минобороны, силовые ведомства и министерство региональной безопасности продолжают работать над обеспечением безопасности.

Режим беспилотной опасности был объявлен в Ярославской области утром 7 июля. Тогда же был временно перекрыт выезд из Ярославля в сторону Москвы. Днем ранее, 6 июля, была отражена крупнейшая атака на местный НПЗ.

Алла Чижова

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