Дело бывшего замглавы ГУ МЧС Кубани рассмотрят 11 августа

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону 11 августа начнет рассмотрение по существу уголовного дела бывшего заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, обвиняемого в организации двух покушений на убийство. Соответствующая информация размещена в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее Четвертый кассационный суд общей юрисдикции передал дело из Краснодарского края в Ростовскую область. Основанием стало ходатайство Генеральной прокуратуры, которая указала на возможные риски для объективного и беспристрастного рассмотрения процесса в судах Кубани. По версии надзорного ведомства, такие риски связаны с длительной службой Симоненко в регионе и его связями среди высокопоставленных должностных лиц.

В январе Краснодарский краевой суд провел предварительное заседание по делу. Бывшему сотруднику МЧС предъявлено обвинение по нескольким эпизодам особо тяжких преступлений против личности, в том числе в организации двух покушений на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии, а также в организации приготовления убийства по найму, совершенного группой лиц из корыстных побуждений.

Сергей Симоненко был арестован 31 июля 2025 года. Согласно материалам дела, показания против него дали бывшие подчиненные, а также потерпевшие и свидетели.

В апреле 2026 года Краснодарский краевой суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество и денежные средства Симоненко и членов его семьи общей стоимостью около 360 млн руб. По данным надзорного ведомства, в период службы в МЧС он использовал должностное положение для незаконного обогащения, оформляя активы на родственников и доверенных лиц с целью сокрытия их происхождения.

Симоненко проходил службу в ГУ МЧС по Краснодарскому краю с 2003 года. В 2018 году он был уволен в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе, однако впоследствии оспорил это решение в суде и спустя четыре года был восстановлен. В сентябре 2022 года он возглавил отдел технического обеспечения краевого главка, а в октябре 2023 года был назначен заместителем начальника управления. Незадолго до задержания в 2025 году Симоненко также исполнял обязанности руководителя регионального ГУ МЧС.

Вячеслав Рыжков