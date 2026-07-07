На Кубани собрали более 1,6 млн тонн зерна нового урожая

В Краснодарском крае собрано более 1,6 млн тонн зерна нового урожая. Об этом губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Патрушеву на совещании по вопросам проведения сезонных полевых работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным Дмитрия Патрушева, уборочная кампания в России началась в 16 регионах. На текущий момент аграрии намолотили более 4,5 млн тонн зерновых культур. Работы проходят в соответствии с агротехническими сроками, при этом урожайность в целом превышает показатели прошлого года.

В Краснодарском крае уборка проводится на площади 1,8 млн га озимых зерновых и зернобобовых культур. В структуре посевов более 1 млн га занимает пшеница, еще около 185 тыс. га — ячмень. По словам Вениамина Кондратьева, к началу жатвы посевы в большинстве районов региона находились в хорошем состоянии.

На сегодняшний день аграрии убрали около 14% запланированных площадей и собрали свыше 1,6 млн тонн зерна. В том числе получено почти 950 тыс. тонн озимого ячменя, 516 тыс. тонн озимой пшеницы с урожайностью 56,6 центнера с гектара, что на 10 центнеров выше прошлогоднего показателя, а также 124 тыс. тонн зернобобовых культур.

Кроме того, в регионе собрано 60 тыс. тонн картофеля, 90 тыс. тонн овощей и более 1 тыс. тонн ягод. Уборочная кампания продолжается. В августе—сентябре сельхозпредприятия приступят к уборке кукурузы, подсолнечника, сои и сахарной свеклы, а в сентябре начнется уборка риса.

Для оперативного решения вопросов сельхозпроизводителей в Краснодарском крае создан региональный штаб и организована круглосуточная горячая линия при министерстве сельского хозяйства.

Одним из ключевых вопросов совещания стало обеспечение аграриев материально-техническими ресурсами, включая топливо. Дмитрий Патрушев отметил, что поставки горюче-смазочных материалов находятся под контролем Минсельхоза и Минэнерго, а при необходимости принимаются дополнительные меры.

Вениамин Кондратьев сообщил, что к уборочной кампании в крае подготовлено более 40 тыс. единиц техники, включая 7,8 тыс. зерноуборочных комбайнов. При этом аграрии столкнулись с ростом стоимости топлива: ранее многие предприятия закупали его на бирже у мелкооптовых поставщиков, однако сейчас объемы предложения сократились, а цена с начала года увеличилась более чем на 50%.

Вячеслав Рыжков