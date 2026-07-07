Росимущество вновь выставило на торги акции дорожных компаний из дела экс-депутата Вороновского

Росимущество в третий раз выставило на продажу единым лотом акции девяти компаний дорожной отрасли Краснодарского края, обращенные в доход государства по иску Генеральной прокуратуры. Информация о торгах размещена на портале «ГИС Торги», обратил внимание «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На продажу выставлены 100% уставных капиталов ООО «Альфастрой», ООО «Дормост», ООО «Основа», ООО «Магистраль», ООО «Стройюгрегион», ООО «Краснодаравтодорпроект», ООО «Мостобурстрой», ООО «Инжгеопром» и ООО «Усть-Лабинский завод МЖКБ». В состав лота вошли компании, занимающиеся строительством и ремонтом автомобильных дорог, возведением мостов и тоннелей, а также производством строительных конструкций.

Начальная стоимость актива установлена на уровне 13,42 млрд руб. Шаг аукциона составит 134,2 млн руб. Прием заявок от потенциальных покупателей завершится 13 июля, подведение итогов назначено на 15 июля.

Предыдущие две попытки реализации активов не состоялись из-за отсутствия заявок. Второй аукцион проводился с возможностью снижения цены: размер шага понижения составлял 671,13 млн руб., а минимальная стоимость продажи была установлена на уровне 6,7 млрд руб.

Компании были переданы государству после решения Центрального районного суда Сочи от февраля 2026 года, которым в доход РФ обращены активы бывших депутатов Госдумы Анатолия Вороновского и Андрея Дорошенко, а также связанных с ними лиц. В рамках дела ответчиками выступали 28 физических лиц, среди которых родственники экс-депутатов и бывшие региональные чиновники. Указанные предприятия проходили по делу в качестве третьих лиц.

Вячеслав Рыжков