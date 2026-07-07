Губернатор Кубани: в крае сократилось число неработающих автозаправок

В Краснодарском крае сократилось число автозаправочных станций, временно прекративших работу из-за перебоев с поставками топлива. За последние дни работу возобновили еще 80 АЗС, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на совещании с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам главы края, региональные власти совместно с нефтяными компаниями продолжают контролировать ситуацию с обеспечением топливом. После увеличения объемов поставок в Краснодарский край принимаются меры для ускорения разгрузки и доставки нефтепродуктов на заправочные станции.

При этом на большинстве работающих АЗС сохраняются ограничения по отпуску топлива — объем продажи составляет 20 или 30 литров на один автомобиль. Также приостановлена реализация бензина и дизельного топлива в канистры и другие емкости.

Для обеспечения бесперебойной работы экстренных служб, коммунальной техники и общественного транспорта в регионе определен перечень автозаправок, предназначенных для приоритетного обслуживания спецтранспорта. Кроме того, власти приняли меры по сокращению потребления топлива государственными органами, организациями и предприятиями.

Отдельным вопросом на совещании стало обеспечение горюче-смазочными материалами сельхозпроизводителей. Кондратьев сообщил, что аграрии столкнулись с невозможностью закупать топливо небольшими оптовыми партиями через биржу из-за высоких цен и ограниченного предложения. В связи с этим в крае реализуется механизм прямых контрактов сельхозпредприятий с крупными нефтяными компаниями на поставку топлива по льготной цене в рамках квот, установленных Минэнерго и Минсельхозом России.

Александр Новак отметил, что стабильность внутреннего топливного рынка и надежное снабжение регионов остаются приоритетными задачами. Федеральным ведомствам, региональным властям и участникам отрасли поручено продолжить ежедневный мониторинг ситуации и оперативно принимать меры для предотвращения перебоев с поставками.

Вячеслав Рыжков