Правительство планирует уделить особое внимание обеспечению топливом южных регионов

Ситуация на российском рынке топлива остается напряженной из-за высокого сезонного спроса и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, правительство рассматривает дополнительные меры для увеличения поставок нефтепродуктов на внутренний рынок, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На совещании в правительстве господин Новак сообщил, что особое внимание будет уделено обеспечению топливом Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов, где в настоящее время продолжаются активные сельскохозяйственные работы. Власти намерены дополнительно оценить баланс производства и потребления топлива, а также определить необходимые меры для стабилизации ситуации.

Проблемы с обеспечением рынка нефтепродуктами начали проявляться в конце мая. В ряде регионов были введены ограничения на продажу бензина и дизельного топлива — в том числе лимиты на объем покупки в одни руки и временная приостановка свободной реализации. На фоне сокращения предложения начали расти розничные цены на автозаправочных станциях.

Наиболее заметное увеличение стоимости топлива зафиксировано в Севастополе: по данным Росстата, за период с 23 по 29 июня цены на бензин в регионе выросли на 30%.

Вячеслав Рыжков