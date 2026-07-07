Кубанские аграрии нарастили закупки топлива в других регионах более чем в 4 раза

Аграрные предприятия Краснодарского края в 4,2 раза увеличили число тендеров на закупку топлива у поставщиков из других регионов. Рост межрегиональных закупок связан с необходимостью поиска альтернативных каналов поставок на фоне перебоев с обеспечением топливом на юге России, сообщила «Эксперту Юг» коммерческий директор ООО «ТендерПро» Елена Астафьева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Еще год назад кубанские сельхозпроизводители практически не обращались к поставщикам за пределами региона: на Ростовскую область приходилось лишь 8,3% таких закупок. В текущем периоде структура поставок изменилась: в 35,7% случаев топливо приобреталось у компаний из Москвы, по 7,1% — у поставщиков из Ханты-Мансийского автономного округа, Смоленской и Белгородской областей.

Схожая динамика отмечается и в других регионах юга России. В Ростовской области количество топливных торгов среди аграриев выросло в 3,8 раза, в Ставропольском крае — в четыре раза, а в Крыму — в 4,7 раза, что стало максимальным показателем среди регионов.

Всего около 39% закупочных процедур на топливо в Южном федеральном округе приходится на сельхозпроизводителей. По оценке экспертов, увеличение активности на электронных торговых площадках связано с ограничениями продаж и перебоями в логистике, возникшими на фоне сложностей в работе южных нефтеперерабатывающих заводов. В этих условиях аграрии вынуждены расширять географию поиска поставщиков для обеспечения сезонных работ.

Вячеслав Рыжков