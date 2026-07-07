Краснодарские полицейские задержали очередных бензиновых спекулянтов

В Краснодаре сотрудники полиции пресекли незаконную продажу бензина и дизельного топлива по завышенным ценам. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным ведомства, оперативники установили, что 22-летний житель Краснодара организовал незаконную реализацию топлива на территории города. В ходе проверки у него изъяли 240 л бензина и дизельного топлива, которые, как утверждают в полиции, продавались по цене 187 руб. за литр.

В отношении молодого человека составлен административный материал по факту незаконной предпринимательской деятельности. По итогам рассмотрения дела ему назначен штраф.

Ранее сотрудники полиции задержали в Краснодаре двух жителей Ростовской области, которые привезли для последующей перепродажи около 1 тыс. л бензина в необорудованном автомобиле без специальных опознавательных знаков. В региональном управлении МВД сообщали, что по данному факту проводится проверка, по результатам которой может быть возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Санкция соответствующей статьи предусматривает наказание вплоть до шести лет лишения свободы. Автомобиль и перевозимое топливо были изъяты.

Вячеслав Рыжков