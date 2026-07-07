Суд в восьмой раз перенес слушания по делу экс-директора МУП «Водоканал Новороссийска»

Октябрьский районный суд Новороссийска в восьмой раз отложил судебное заседание по уголовному делу бывшего руководителя муниципального унитарного предприятия «Водоканал города Новороссийска» Сергея Любушкина. Как следует из картотеки суда, перенос слушаний обусловлен неявкой подсудимого, отсутствием свидетелей, а также иными процессуальными основаниями для отложения разбирательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фигурант дела, занимавший пост директора предприятия с 2017 по 2021 год, был задержан в рамках расследования, инициированного управлением ФСБ России по Краснодарскому краю. По версии следствия, Любушкин, используя служебное положение, превысил должностные полномочия: он согласовывал подключение новых жилых объектов к сетям водоснабжения без внесения застройщиками обязательной платы за техническое присоединение.

В феврале текущего года следователи регионального управления СКР предъявили обвинение бывшему топ-менеджеру по ч.3 п.в ст.286 УК РФ. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования установлено, что противоправные действия руководителя привели к дополнительной нагрузке на изношенные городские коммуникации. По мнению следствия, это способствовало увеличению числа аварийных ситуаций, которые и без того регулярно происходят в Новороссийске из-за высокого уровня износа водопроводных сетей. Сумма ущерба, причиненного муниципальному образованию в результате незаконных решений, оценивается в 27 млн руб.

Наталья Решетняк