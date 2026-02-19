Бывшего директора водоканала в Новороссийске арестовали за ущерб в 27 млн рублей

В Новороссийске следователь СКР предъявил обвинение в превышении полномочий бывшему директору МУП «Водоканал города Новороссийска». Фигурант дела, занимавший должность руководителя предприятия с 2017 по 2021 год (по данным информационных баз, им был Сергей Любушкин), помещен под стражу.

Противоправную деятельность злоумышленника выявило управление ФСБ России по Краснодарскому краю. По данным следствия, директор «Водоканала» согласовывал подключение новых домов к сетям водоснабжения без внесения застройщиками оплаты.

В Новороссийске часто происходят отключения воды из-за сильного износа сетей. По мнению следствия, незаконные действия директора «Водоканала» увеличили количество аварий. Ущерб, нанесенный муниципалитету, оценивается в 27 млн руб.

Анна Перова, Краснодар