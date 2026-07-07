«СберИнвестиции» спрогнозировали двузначную дивдоходность акций Мосбиржи

Аналитики «СберИнвестиций» обновили топ российских дивидендных акций, сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале. В перечень добавили бумаги Московской биржи (MOEX: MOEX), дивдоходность которых, судя по таблице, ожидается на уровне 14% в 2027 году.

«Аналитики считают, что компания сможет сохранить высокую дивидендную доходность — более 10% годовых. Все благодаря росту комиссионных доходов и контролю над расходами»,— пояснили в «СберИнвестициях».

На первом месте в списке — акции «Татнефти», дивдоходность которых к 2027 году прогнозируется на уровне 21,4%. За ними следуют акции HeadHunter (16,9%), затем — МТС (16,5%). В топ-5 также входят бумаги ЛУКОЙЛа (прогноз по дивдоходности на 2027 год — 14,6%) и «Транснефти» (14,1%).

Из перечисленных компаний МТС объявил дивиденды за 2025 год в размере 35 руб. на бумагу, «Татнефть» — 11,61 руб. на бумагу, ЛУКОЙЛ — 278 руб. От HeadHunter акционерам следует ожидать дивидендной выплаты в 233 руб. на акцию. Никаких заявлений по дивидендам не сделала только «Транснефть», хотя обычно совет директоров компании дает рекомендации не позднее конца июня.

Московская биржа заняла шестое место в списке «СберИнвестиций». По итогам 2025 года торговая площадка выплатит дивиденды в размере 19,57 руб. на акцию. Всего на эти цели направят 44,5 млрд руб., или 75% чистой прибыли по МСФО за отчетный период.