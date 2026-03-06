Акции HeadHunter дорожают после публикации отчетности и объявления о дивидендах

Совет директоров МКПАО «Хэдхантер» рекомендовал дивиденды за второе полугодие 2025 года в размере 233 руб. на акцию. Информация об этом содержится в пресс-релизе компании.

Внеочередное собрание акционеров по этому вопросу состоится 27 апреля. Если рекомендацию совета директоров одобрят, выплата дивидендов пройдет в конце мая. «Ожидается, что в результате группа направит на дивиденды около 116% скорректированной чистой прибыли, приходящейся на собственников компании, полученной по итогам 2025 года»,— сообщили в HeadHunter.

К 9:17 мск, после публикации отчетности компании за 2025 год и объявления о рекомендации по выплате дивидендов, стоимость акции МКПАО «Хэдхантер» на Московской бирже росла на 2,42% и достигала 3 тыс. руб.