Мосбиржа выплатит дивиденды за 2025 год
Акционеры Московской биржи (MOEX: MOEX) одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 2025 год в размере 19,57 руб. на бумагу, передает корреспондент «Интерфакса» с заседания. Всего на эти цели направят 44,5 млрд руб., или 75% чистой прибыли торговой площадки по МСФО за отчетный период.
Список тех, кто вправе получить дивиденды, сформируют до 9 июля. Доходность составляет 12,2%. Согласно дивидендной политике Мосбиржи, площадка стремится направлять на выплаты не менее 50% чистой прибыли по МСФО.
В последний раз Мосбиржа выплачивала дивиденды за 2024 год в размере 26,11 руб. на акцию. Всего площадка выделила на выплаты 59,4 млрд руб., что соответствует 75% чистой прибыли по МСФО за отчетный период.
Решение о выплате дивидендов за 2025 год соответствует рекомендации наблюдательного совета Московской биржи, который ранее предложил направить на эти цели 44,5 млрд руб., что составляет 75% чистой прибыли биржи по МСФО за 2025 год. Общая чистая прибыль Мосбиржи за 2025 год составила 59,4 млрд руб., что на 25,06% меньше, чем в предыдущем году. Несмотря на это снижение, дивидендная доходность акций Мосбиржи за 2025 год оценивается в 12,2%, делая ее одним из лидеров по доходности среди российских компаний.
Согласно дивидендной политике, Мосбиржа стремится направлять на выплаты не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Однако в предыдущие годы этот показатель был значительно выше. Например, по итогам 2024 года на дивиденды было выделено 75% чистой прибыли, или 59,4 млрд руб. За 2023 год Мосбиржа выплатила 65% чистой прибыли по МСФО, что составило 39,5 млрд руб. А в 2022 году на дивиденды было направлено всего 30% рекордной чистой прибыли, или 11,02 млрд руб., что вызвало разочарование у инвесторов.
История дивидендных выплат Мосбиржи показывает, что она не всегда придерживается заявленного минимума в 50%. В период с 2017 по 2020 годы Мосбиржа выплачивала 85–89% чистой прибыли. Изменение дивидендной политики в сторону гибкости и консервативности, а также рекордные прибыли в отдельные годы и снижение процентных доходов могут влиять на окончательные решения по выплатам. Сейчас дивидендная доходность индекса Мосбиржи вновь сопоставима с докризисными временами, составляя почти 8,5% на горизонте следующих двенадцати месяцев, по оценкам некоторых аналитиков.