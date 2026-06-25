Мосбиржа выплатит дивиденды за 2025 год

Акционеры Московской биржи (MOEX: MOEX) одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 2025 год в размере 19,57 руб. на бумагу, передает корреспондент «Интерфакса» с заседания. Всего на эти цели направят 44,5 млрд руб., или 75% чистой прибыли торговой площадки по МСФО за отчетный период.

Список тех, кто вправе получить дивиденды, сформируют до 9 июля. Доходность составляет 12,2%. Согласно дивидендной политике Мосбиржи, площадка стремится направлять на выплаты не менее 50% чистой прибыли по МСФО.

В последний раз Мосбиржа выплачивала дивиденды за 2024 год в размере 26,11 руб. на акцию. Всего площадка выделила на выплаты 59,4 млрд руб., что соответствует 75% чистой прибыли по МСФО за отчетный период.