Акционеры «Татнефти» утвердили финальные дивиденды за 2025 год

Акционеры «Татнефти» (MOEX: TATN) на годовом общем собрании утвердили выплату финальных дивидендов по итогам 2025 года в размере 11,61 руб. на одну акцию. Датой закрытия реестра для получения дивидендов определено 15 июля.

Общий объем дивидендных выплат компании за 2025 год с учетом промежуточных дивидендов за первое полугодие и по итогам девяти месяцев составит 34,09 руб. на акцию.

Как следует из дивидендной политики «Татнефти», на выплаты акционерам направляется не менее 50% чистой прибыли — в зависимости от того, какой показатель (по РСБУ или МСФО) окажется больше. По итогам 2025 года чистая прибыль компании по МСФО достигла 158,62 млрд руб., по РСБУ — 145,84 млрд руб.