Глава Краснодара рассказал о ситуации с бензином в городе

В Краснодаре продолжают контролировать ситуацию с обеспечением города топливом. Как сообщил глава краевого центра Евгений Наумов, ежедневно по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева проводится заседание краевого оперативного штаба, посвященное вопросам снабжения автозаправочных станций. Муниципалитет входит в состав региональной рабочей группы и в постоянном режиме отслеживает ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам господина Наумова, по состоянию на утро в Краснодаре работали 65 автозаправочных станций, при этом их количество может меняться в течение дня в зависимости от поступления топлива и логистики поставок.

Приоритет при распределении горючего, как отметил мэр, сохраняется за экстренными и коммунальными службами, работа которых обеспечивает жизнедеятельность города. Такие автомобили обслуживаются на АЗС вне очереди по путевым листам. В первоочередном порядке также организована заправка общественного транспорта. Кроме того, глава города поручил уделить особое внимание обеспечению топливом социальных служб и учреждений социальной сферы.

Для поддержания порядка на автозаправочных станциях организовано дежурство сотрудников полиции совместно с представителями казачества. При необходимости они также регулируют дорожное движение в районах АЗС. Евгений Наумов поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за работу в условиях повышенного спроса на топливо.

Глава Краснодара вновь призвал жителей отказаться от несрочных поездок и не приобретать бензин впрок, подчеркнув, что подобное поведение способствует снижению нагрузки на действующие АЗС и сокращению очередей. Он также сообщил, что в городе зафиксированы случаи незаконной перепродажи топлива по завышенным ценам, и призвал жителей сообщать о подобных фактах в полицию по телефону 102.

Ранее власти Краснодарского края сообщили, что при поддержке федерального центра регион получил дополнительные резервы топлива. При этом перебои в работе части автозаправочных станций связывают с нарушением логистических цепочек поставок, а координация доставки горючего в муниципалитеты осуществляется в ручном режиме.

Вячеслав Рыжков