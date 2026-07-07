На Кубани фермера осудили по обвинению в мошенничестве с субсидиями

Тбилисский районный суд Краснодарского края вынес приговор индивидуальному предпринимателю и главе крестьянского фермерского хозяйства Андрею Горохову, признанному виновным в мошенничестве при получении бюджетных субсидий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что в 2022 и 2023 годах Горохов предоставлял в администрацию Тбилисского района документы, содержащие недостоверные сведения о затратах на строительство теплиц для выращивания овощей. Для подтверждения якобы понесенных расходов он использовал подложные накладные и кассовые чеки.

На основании представленных документов предпринимателю были перечислены субсидии в размере 1,645 млн руб. за 2022 год и 349,44 тыс. руб. за 2023 год. При этом фактически теплицы в заявленном объеме не были построены, а строительные материалы, указанные в документации, не приобретались.

Общая сумма ущерба, причиненного администрации Тбилисского района, составила 1,994 млн руб. Полученные бюджетные средства, по данным суда, были использованы осужденным по собственному усмотрению.

Горохов признан виновным по ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 159 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, осужденный обязан вернуть муниципальному образованию незаконно полученные денежные средства. Приговор не вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков