На Кубани появились очереди на установку газового оборудования на авто

На Кубани возникли очереди на установку газового оборудования на автотранспорт. Мастерские, которые обзвонил корреспондент «Ъ-Кубань», предлагают запись на сентябрь и даже на октябрь. Некоторые из них временно приостановили набор новых клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В компании «Италгаз» (станция на ул. Пригородной в Краснодаре) сообщили, что принимают заявки на установку газового оборудования как на метане, так и на пропане, только на октябрь. На станции этого же установщика на ул. Селезнева в кубанской столице ответили, что сейчас пытаются привести огромное количество заявок в порядок, а для желающих по возможности побыстрее поставить оборудование, «если появится свободное “окошко”», уже формируется отдельная очередь.

В офисе другого крупного краснодарского установщика «Спектр Газ» по телефону ответили, что в настоящий момент загружены работой и не записывают никого в очередь.

В фирме R-GBO в п. Новая Адыгея Тахтамукайского района республики Адыгея рассказали, что ставят на очередь на установку на первые числа сентября.

В компании «АвтоГазСервис» сегодня предлагают запись на последние числа августа. На вопрос о вероятности передвинуть срок установки влево ответили, что это вряд ли будет возможно. «Это сегодня запрос практически каждого первого клиента. Но почти никто не отказывается от установки, все приезжают на монтаж вовремя», – рассказал собеседник «Ъ-Кубань».

На установочной станции на ул. Центральной в Славянске-на-Кубани ответили, что сейчас не осуществляют запись.

По данным опрошенных фирм, стоимость установки ГБО на пропане сегодня начинается от 60 тыс. руб. Если предполагается использование итальянских комплектующих, она может достигнуть и 70-75 тыс. руб. При этом все они оговаривают, что к моменту установки цена может измениться. Стоимость установки оборудования, работающего на метане, уже идет от 90 до 100 тыс. руб. Стоимость легализации в органах ГИБДД доходит до 20 тыс. руб.

Ряд собеседников издания поясняет такой ажиотаж вокруг установки газового оборудования перебоями с бензином, а также опасениями автовладельцев в падении уровня его качества.

Хозяин краснодарского таксопарка Александр Шапран рассказал, что обычно на установку ГБО на автомобиль свои машины он записывал за день. Дополнительным фактором интереса к газу он считает его относительную дешевизну по сравнению с бензином. Хотя таксисты, с которыми удалось пообщаться «Ъ-Кубань», сетуют на то, что за последние две недели стоимость газа «подскочила» с 30 до 40 руб.

По информации МЦУ Краснодара, по состоянию на утро 7 июля в столице Кубани работали 65 автозаправочных станций (6 июля их работало только 48). Бензин АИ-92 был доступен на 34 АЗС, АИ-95 — на 37, АИ-100 — на восьми, дизельное топливо — на 57 станциях. При этом на 38 АЗС временно не отпускают топливо, а 11 объектов были закрыты на ремонт или ребрендинг. Власти заявляют, что работают над стабилизацией ситуации и просят не закупать топливо впрок.

Власти края ранее заявили о планах ускорить развитие инфраструктуры газомоторного топлива и увеличить темпы строительства газозаправочных станций. По информации «Газпром газомоторное топливо», в 2025 году из федерального и регионального бюджетов на субсидирование переоборудования транспорта было направлено более 76 млн руб.

Михаил Волкодав