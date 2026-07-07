Жителя Геленджика задержали за передачу данных спецслужбам Украины

Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали в Геленджике 27-летнего местного жителя, который за вознаграждение передавал украинским спецслужбам информацию о передвижении военных и сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно информации следствия, задержанный инициативно установил контакт с представителем СБУ через интернет-мессенджер. По указанию куратора он вел визуальное наблюдение за автомобилями военнослужащих Вооруженных сил России и сотрудников правоохранительных органов, а также снимал их на парковке в Геленджике. Полученную информацию он передавал украинской стороне, за что получал денежное вознаграждение. В дальнейшем кураторы обещали ему содействие в выезде за рубеж.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации). Задержанный дал признательные показания. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Алина Зорина