Аэропорт Сочи обслужит более 33,5 тысячи пассажиров по фактическому расписанию

Аэропорт Сочи работает без ограничений и обслуживает пассажиров по фактическому расписанию. В воздушной гавани сообщили, что обстановка в общей зоне терминала и в зоне ожидания вылета остается спокойной, скоплений пассажиров не наблюдается. Обслуживание пассажиров и воздушных судов продолжается непрерывно в порядке очередности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На эти сутки аэропорт запланировал выполнить 108 рейсов на прилет и 105 рейсов на вылет. Всего воздушная гавань рассчитывает обслужить около 33,5 тыс. пассажиров.

В аэропорту уточнили, что авиакомпании продолжают корректировать расписание в связи с ограничениями использования воздушного пространства, которые вводились в последние сутки. При этом решения о переносе, отмене либо объединении рейсов принимают непосредственно авиаперевозчики.

Пассажирам задержанных рейсов напомнили, что информацию о предоставлении авиакомпаниями прохладительных напитков, горячего питания и размещения в гостиницах можно получить на специальном информационном экране. Он расположен в зоне регистрации рядом с секторами В2 и А2, а также в зоне ожидания вылета.

В аэропорту рекомендовали пассажирам заранее уточнять статус своего рейса у авиакомпании перед выездом в терминал. Также следить за изменениями можно с помощью аудиообъявлений, электронных табло и информационных экранов в аэропорту, а также на официальных сайтах авиакомпаний и аэропорта Сочи.

В воздушной гавани подчеркнули, что обслуживание пассажиров и самолетов продолжается в штатном порядке, а вся актуальная информация о расписании и возможных изменениях оперативно доводится до пассажиров через действующие каналы информирования. Ситуация в терминале остается стабильной, работа всех служб организована по фактическому расписанию с учетом изменений, которые авиакомпании вносят в свои полетные программы. Пассажирам рекомендовали учитывать возможные корректировки графика и своевременно отслеживать информацию о своих рейсах до прибытия в аэропорт и во время нахождения в терминале.

Мария Удовик