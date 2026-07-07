В Краснодаре утром 7 июля работают 65 АЗС

По состоянию на утро 7 июля в Краснодаре работают 65 автозаправочных станций. Бензин АИ-92 доступен на 34 АЗС, АИ-95 — на 37, АИ-100 — на восьми, дизельное топливо — на 57. Об этом сообщает МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Отмечается, что ситуация в течение дня меняется. На ряде заправок по решению собственников введены ограничения — топливо отпускается только в баки автомобилей.

Работающие заправки находятся на следующих улицах: в сети АЗС «Роснефть»: Селезнева, трасса Краснодар—Кропоткин по направлению из Краснодара в хутор Ленина, Московская, Кубанская набережная, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, Котовского, Бородинская, Уральская. В сети АЗС «Лукойл»: Тургенева, проспект Чекистов, Старокубанская, Уральская, Крылатая, Северная, Восточно-Кругликовская, Тополиная, Мирный проезд, Западный обход, Дзержинского, Коммунаров, Ставропольская.

В сети АЗС «Газпром»: Мачуги, Крупской, Дзержинского, Российская, Ростовское шоссе, Красных Партизан, Ейское шоссе, Почтовое отделение 1. В сети АЗС «Газпромнефть»: Селезнева, Новороссийская, Уральская, Лизы Чайкиной, трасса Краснодар—Кропоткин по направлению от хутора Ленина в Краснодар, трасса Краснодар—Кропоткин возле хутора Ленина, Восточно-Кругликовская, 1-я Дорожная, Калинина, Крылатская, Суворова, Ялтинская.

В сети АЗС Rusoil: Бабушкина, Дальняя, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская. В сети АЗС «СитиОйл» на Ростовском шоссе. В сети АЗС «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе. В сети АЗС «Atan»: 1-я Дорожная, Красных Партизан. В сети АЗС «Ирбис» на Степана Разина. В сети АЗС PNB на Монтажников. В сети АЗС «ЮНК» на Российской.

Еще 38 АЗС временно не осуществляют продажу топлива, 11 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

«Сейчас на всех уровнях принимают решения, чтобы стабилизировать ситуацию. Просим не закупать топливо впрок — это поможет сократить очереди на действующих АЗС и обеспечить доступность топлива для всех водителей»,— говорится в сообщении.

Алина Зорина