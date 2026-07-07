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Гордума Новороссийска выберет «Почетных граждан» из четырех кандидатов

Глава Новороссийска Андрей Кравченко направил депутатам городской думы представления на четырех кандидатов на звание «Почетного гражданина». Претенденты выдвинуты общественными и ветеранскими организациями, а также трудовыми коллективами. Голосование запланировано на июль.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Один из кандидатов — Борис Титов, директор по развитию ПАО «Абрау-Дюрсо» и учредитель Фонда развития села «Жизнь Абрау-Дюрсо». Он является специальным представителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, действительным государственным советником Российской Федерации 2 класса, основателем Союза виноградарей и виноделов России. В его послужном списке — руководство организацией «Деловая Россия» и Партией роста, членство в Общественной палате РФ, работа бизнес-омбудсменом при президенте России. Титов награждён российскими орденами и медалями, а также французским Орденом Почётного легиона. По его собственным словам, он прописан в Абрау-Дюрсо, хотя бывает там нечасто.

Еще один претендент — контр-адмирал Виктор Кочемазов, командир Новороссийской военно-морской базы. Офицер награжден несколькими боевыми орденами и медалями, активно взаимодействует с городскими властями и общественными организациями, занимается патриотическим воспитанием молодёжи.

Двое оставшихся кандидатов представлены посмертно. Первый — ветеран Великой Отечественной войны, участник боев за Новороссийск Владимир Грезин. После службы в Вооруженных силах СССР подполковник вернулся в город, преподавал в школе № 7 и занимался военно-патриотическим воспитанием, был удостоен знака «Отличник народного просвещения». Кавалер боевых и трудовых орденов и медалей: его именем названы гимназия № 7 и улица в селе Мысхако.

Второй посмертный кандидат — Евгений Кушпель, художественный руководитель Новороссийского муниципального драматического театра имени В. П. Амербекяна и главный режиссер МАУ «Новороссийский городской театр», трагически погибший в автокатастрофе. Заслуженный работник культуры Кубани, лауреат международных и российских театральных фестивалей. В его творческом багаже — более 70 ролей в кино, 40 ролей в театре и 15 режиссёрских работ. Кушпель награждён государственными и ведомственными медалями.

По условиям присвоения звания депутаты вправе выбрать не более двух почетных граждан, хотя в прошлом бывали исключения.

Анна Гречко

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