В Крыму из-за атак БПЛА без света остались несколько районов и городов

В результате аварий, вызванных ударами беспилотных летательных аппаратов, без электроснабжения остались населенные пункты в нескольких районах Крыма. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, на данный момент обесточены территории Северного, Центрального, Западного и Восточного Крыма.

В Северном Крыму без света остались Армянск, Красноперекопск и Красноперекопский район, Джанкой и Джанкойский район. В Центральном Крыму — Симферополь, Красногвардейский и Белогорский районы. В Западном Крыму — Саки и Сакский район, Евпатория, Черноморский, Раздольненский и Первомайский районы. В Восточном Крыму — Керчь, частично Феодосия, Советский, Нижнегорский, Кировский и Ленинский районы.

Аварийно-восстановительные бригады ГУП РК «Крымэнерго» и ПАО «Россети» работают в круглосуточном режиме.

Согласно информации Министерства обороны РФ, в течение прошедшей ночи над Республикой Крым, Краснодарским краем и другими регионами России ликвидировали 452 беспилотника. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым. Кроме того, беспилотники сбили над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина