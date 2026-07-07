В Анапе 24 АЗС продолжают работу с ограничениями на отпуск топлива

В Анапе по состоянию на 9:30 7 июля работают 24 автозаправочные станции, при этом на большинстве из них действуют ограничения на отпуск топлива. Об этом сообщили в администрации города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным властей, на девяти АЗС топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта, еще на 20 станциях введены лимиты на заправку автомобилей. Бензин АИ-92 доступен на 19 АЗС, АИ-95 — на 16, АИ-100 — на одной, дизельное топливо — на 21 станции. Отпуск топлива в канистры и другие емкости ограничен на всех АЗС.

В администрации призвали жителей и гостей курорта не создавать ажиотаж и не закупать топливо впрок. Ранее аналогичный график поставок бензина и дизельного топлива на АЗС «Роснефти» был опубликован для Новороссийска.

Информацию о поставках топлива разместили на фоне повышенного спроса на бензин и дизель в ряде муниципалитетов Краснодарского края. Ранее власти региона и муниципалитетов сообщали о мерах по стабилизации ситуации с обеспечением автозаправочных станций топливом.

В отдельных городах Кубани для обслуживания общественного и специализированного транспорта приняли дополнительные меры: часть заправочных станций зарезервировали для коммунальных служб, предприятий пассажирских перевозок и экстренных служб.

Муниципальные власти усилили контроль за работой АЗС и организовали дежурства для предотвращения нарушений порядка и возможных спекуляций.

Анна Гречко