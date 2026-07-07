В Новороссийске сообщили график поставок топлива на АЗС «Роснефти»

В Новороссийске опубликовали график поставок бензина и дизельного топлива на автозаправочные станции «Роснефти» на 7 июля. Об этом сообщили в муниципальном центре управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По информации МЦУ, бензин АИ-92 и АИ-95 в течение дня поступит на АЗС в Кирилловке, Цемдолине и на Мысхакском шоссе. Дизельное топливо ожидается на трех заправках, при этом на АЗС на Мысхакском шоссе его поставка сегодня не запланирована. Власти отмечают, что время подвоза топлива может быть скорректировано.

Информацию о поставках топлива опубликовали на фоне повышенного спроса на бензин и дизель в ряде муниципалитетов Краснодарского края. Ранее власти региона и муниципалитетов сообщали о мерах по стабилизации ситуации с обеспечением автозаправочных станций топливом.

В отдельных городах Кубани для обслуживания общественного и специализированного транспорта приняли дополнительные меры: часть заправочных станций зарезервировали для коммунальных служб, предприятий пассажирских перевозок и экстренных служб.

Муниципальные власти усилили контроль за работой АЗС и организовали дежурства для предотвращения нарушений порядка и возможных спекуляций.

Анна Гречко