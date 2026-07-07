Новороссийская лаборатория подтвердила качество 800 т кубанского гороха

Специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» исследовали 800 т гороха нового урожая и подтвердили его соответствие первому классу качества. Об этом сообщает пресс-служба филиала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Отмечается, что образцы партий гороха испытали на показатели качества в соответствии с ГОСТ 28674-2019 «Горох. Технические условия» и безопасности — согласно требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».

Как заявил заместитель заведующего испытательной лабораторией Краснодарского пункта Новороссийского филиала Дмитрий Савченко, зерно сухое, влажность составляет 12,6%, показатели сорной и зерновой примеси минимальны — 0,90 и 0,71% соответственно. В партии полностью отсутствуют следы повреждения гороховой зерновкой и гороховой плодожоркой. Это связано с биологической спецификой зимующего гороха: культура рано возобновляет вегетацию и успевает сформировать бобы до начала массового лета вредителей.

По данным минсельхоза Краснодарского края, уборка зимующего гороха в регионе находится на завершающей стадии — обмолочено 80% площадей (свыше 4 тыс. га). К уборке ярового гороха на зерно с общим планом 165 тыс. га кубанские хозяйства только приступают. Первые гектары обработаны в Щербиновском, Староминском, Приморско-Ахтарском и Темрюкском районах. Всего в 2026 году горохом на зерно засеяно около 170 тыс. га.

Алина Зорина