«Последствия использования такого топлива имеют накопительный характер»

Правительство разрешило отдельным нефтеперерабатывающим заводам выпускать для внутреннего рынка бензин и дизельное топливо с отклонением от действующих требований технического регламента ЕАЭС по содержанию серы и ряду других показателей. Решение принято как временная мера для стабилизации топливного рынка и предотвращения локального дефицита. Фактически речь идет о возможности производить топливо с характеристиками экологического класса «Евро-3», тогда как действующий стандарт для автомобильного бензина предусматривает соответствие классу «Евро-5». У части автомобилистов это вызвало опасения, что снижение требований к качеству топлива может привести к ускоренному износу двигателей и дорогостоящему ремонту. Как считает исполняющий обязанности руководителя филиала автомобильного маркетплейса Fresh в Краснодаре Алексей Пыхов, есть риски, что снижение требований к качеству топлива может привести к ускоренному износу двигателя. Однако проявляются они постепенно и при длительной эксплуатации автомобиля.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Пыхов

Фото: предоставлено автором Алексей Пыхов

Фото: предоставлено автором

«Сегодня мы не фиксируем увеличения количества обращений, связанных с неисправностями автомобилей из-за качества топлива. Работа сервисного направления ведется в штатном режиме. Более того, в последнее время владельцы автомобилей значительно чаще обращаются с вопросами о дефиците бензина и сложностях с его приобретением в отдельных регионах, чем с жалобами на его качество.

Важно понимать, что решение правительства не означает появления на рынке некачественного или опасного топлива. Это антикризисная мера, направленная на обеспечение внутреннего рынка достаточными объемами бензина. Однако с технической точки зрения топливо с более высоким содержанием серы действительно отличается от бензина, под который проектировались современные двигатели, поэтому полностью исключать влияние на ресурс автомобиля нельзя.

При этом последствия использования такого топлива имеют накопительный характер. Если речь идет о разовой или эпизодической заправке, современные автомобили способны компенсировать незначительные отклонения качества топлива. Электронные системы управления анализируют параметры работы двигателя и корректируют угол опережения зажигания, состав топливно-воздушной смеси и время впрыска. Поэтому водитель, скорее всего, не заметит каких-либо изменений в динамике автомобиля или его поведении на дороге.

Совсем иначе ситуация складывается при регулярной эксплуатации на таком топливе. Повышенное содержание серы способствует образованию нагара в камере сгорания, на клапанах и форсунках непосредственного впрыска. Со временем это ухудшает качество распыла топлива, снижает эффективность сгорания и увеличивает нагрузку на двигатель. Одновременно ускоряется износ каталитического нейтрализатора, кислородных датчиков и других элементов системы очистки выхлопных газов. Кроме того, продукты сгорания серы быстрее окисляют моторное масло, из-за чего оно раньше теряет свои защитные свойства и хуже предотвращает образование отложений.

Наиболее чувствительными к подобным изменениям остаются современные высокофорсированные двигатели с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом и сложными экологическими системами.

Именно такие автомобили рассчитаны на стабильное качество топлива и строже реагируют на отклонения его характеристик. Но нельзя сказать, что машины предыдущих поколений полностью защищены от подобных последствий. Просто у них негативный эффект может проявляться медленнее или в другой форме.

Если использование топлива с характеристиками уровня "Евро-3" станет постоянной практикой, накопительный эффект способен проявиться уже через 10–15 тыс. км пробега. Это не означает, что двигатель выйдет из строя, однако вероятность образования отложений, снижения эффективности работы топливной системы и сокращения ресурса отдельных узлов постепенно возрастет. Именно поэтому влияние такого топлива нельзя оценивать после одной или двух заправок — оно становится заметным лишь спустя продолжительное время».