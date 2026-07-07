В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме после завершения действия ограничительных мер, которые вводились для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В аэропорту сообщили, что обслуживание рейсов продолжается в обычном порядке. После отмены ограничений авиакомпании приступили к выполнению полетной программы с учетом фактической ситуации и графиков движения воздушных судов.

Пассажирам рекомендовали внимательно следить за статусом своих рейсов. Информацию обо всех изменениях авиаперевозчики направляют по контактным данным, указанным при бронировании билетов. Кроме того, актуальные сведения о времени вылета и прилета регулярно озвучивают через систему аудиооповещения в терминале.

В администрации аэропорта напомнили, что временные ограничения вводили исключительно для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. После получения разрешения на возобновление работы аэропорт восстановил прием и отправку самолетов.

Пассажирам также рекомендовали перед поездкой в аэропорт уточнять информацию у своей авиакомпании и обращать внимание на сообщения, поступающие по телефону или электронной почте, указанным при оформлении билетов. Это позволит своевременно узнать о возможных изменениях в расписании и избежать дополнительных ожиданий.

В аэропорту отметили, что сотрудники продолжают информировать пассажиров обо всех изменениях, связанных с выполнением рейсов. Актуальная информация также доступна через официальные каналы авиаперевозчиков и систему оповещения в терминале.

Ранее в аэропорту Сочи действовали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Их вводили в целях обеспечения безопасности гражданской авиации. После отмены ограничений аэропорт полностью восстановил работу и продолжил обслуживание пассажиров и авиакомпаний в штатном режиме.

Мария Удовик