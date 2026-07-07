Жителям нескольких районов Сочи 7 июля ограничат подачу воды почти на 14 часов

В Сочи 7 июля временно ограничат водоснабжение в ряде районов города в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водоводе диаметром 600 мм. Работы будут проводить на улице Дмитриевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, ограничения будут действовать с 09:00 до 23:00. В этот период у части потребителей возможно понижение давления в системе водоснабжения вплоть до полного отсутствия воды.

Ограничения затронут абонентов, расположенных на улицах Яна Фабрициуса, Ломоносовской, Лермонтова, Дмитриевой, Учительской, Депутатской, Тургенева, Гагринской, Джигитской, Серафимовича, Красной, Пионерской, Молодогвардейской, а также в переулке Ряжском. Кроме того, пониженное давление ожидается на Курортном проспекте в домах №68–86, на проспекте Пушкина и на улице Альпийской в домах №1–5. Ограничения также коснутся котельной №16.

Причиной временного снижения давления станут аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе, которые необходимо провести для обеспечения дальнейшей надежной работы системы водоснабжения.

На период проведения ремонта организуют подвоз питьевой воды по заявкам потребителей. В первую очередь воду будут доставлять к социально значимым объектам, обеспечивая их бесперебойное водоснабжение на время выполнения аварийно-восстановительных мероприятий.

Жителям районов, попадающих под ограничения, рекомендовали заранее сделать необходимый запас воды на бытовые нужды и учитывать временное снижение давления при планировании дня. После завершения работ специалисты восстановят штатный режим работы системы водоснабжения. Восстановление подачи воды будет происходить поэтапно по мере заполнения сетей и стабилизации давления.